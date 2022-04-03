У «Атлетико» 6 побед подряд впервые с 2018 года. Игра с «Ман Сити» – 5 апреля

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«Атлетико» продлил победную серию в чемпионате Испании до 6 матчей.

В последний раз команда Диего Симеоне проигрывала 16 февраля – «Леванте». С тех пор она одолела «Осасуну», «Сельту», «Бетис», «Кадис», «Райо Вальекано» и «Алавес» с общим счетом 15:3.

Серия без поражений во всех турнирах достигла 8 матчей. В нее входят 7 побед и ничья.

Также 6 побед подряд во всех турнирах – это лучшая серия «Атлетико» с 2018-го. В январе-феврале того года команда выиграла 8 раз.

Далее мадридцы выступят в гостях у «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов – это случится 5 апреля.

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