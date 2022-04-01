Лыжи. Чемпионат России. Непряева, Жамбалова, Рыгалина, Истомина и Матвеева пробегут коньковый масс-старт на 30 км

2 апреля на чемпионате России по лыжным гонкам в Сыктывкаре пройдет женский масс-старт на 30 км свободным стилем.

Чемпионат России по лыжным гонкам-2022

Сыктывкар

Женщины

30 км, масс-старт, свободный стиль

Начало – 10.20 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Страна».

Старт-лист

Наталья Непряева

Алиса Жамбалова

Екатерина Смирнова

Анастасия Рыгалина

Дарья Рогозина

Мария Истомина

Мария Гущина

Анастасия Доценко

Ольга Царева

Евгения Крупицкая

Лилия Васильева

Дарья Сторожилова

Наталья Матвеева

Мария Давыденкова

Полный старт-лист можно найти здесь.

Расписание трансляций чемпионата России по лыжам в Сыктывкаре