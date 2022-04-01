Лыжи. Чемпионат России. Непряева, Жамбалова, Рыгалина, Истомина и Матвеева пробегут коньковый масс-старт на 30 км

2 апреля на чемпионате России по лыжным гонкам в Сыктывкаре пройдет женский масс-старт на 30 км свободным стилем.
Чемпионат России по лыжным гонкам-2022
Сыктывкар
Женщины
30 км, масс-старт, свободный стиль
Начало – 10.20 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Страна».
Старт-лист
Екатерина Смирнова
Дарья Рогозина
Мария Гущина
Анастасия Доценко
Ольга Царева
Евгения Крупицкая
Лилия Васильева
Дарья Сторожилова
Мария Давыденкова
Полный старт-лист можно найти здесь.
Расписание трансляций чемпионата России по лыжам в Сыктывкаре