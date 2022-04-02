«Челси» дома проиграл 1:4 «Брентфорду». Гости впервые забили 4 мяча в АПЛ

«Челси» разгромно уступил «Брентфорду» (1:4) в 31-м туре чемпионата Англии.
Хозяева открыли счет на 48-й минуте, однако затем пропустили 4 мяча. Их сопернику впервые удалось забить четырежды в рамках АПЛ.
В последний раз «Челси» уступал на своем поле с крупным счетом год назад – 3 апреля его разгромил «Вест Бромвич» (2:5).
В следующем матче «синие» встретятся с «Реал Мадрид» в 1/4 финала Лиги чемпионов – это произойдет 6 апреля.
- Дата проведения
- 2 апреля, 17.00, «Стэмфорд Бридж»
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Челси –
Менди, Аспиликуэта, Тиаго Силва, Рюдигер, Алонсо (Джеймс, 55), Канте (Лукаку, 65), Лофтус-Чик, Маунт, Зиеш, Хавертц, Вернер (Ковачич, 64).