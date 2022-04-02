«Челси» дома проиграл 1:4 «Брентфорду». Гости впервые забили 4 мяча в АПЛ

«Челси» разгромно уступил (1:4) в 31-м туре чемпионата Англии.

Хозяева открыли счет на 48-й минуте, однако затем пропустили 4 мяча. Их сопернику впервые удалось забить четырежды в рамках .

В последний раз уступал на своем поле с крупным счетом год назад – 3 апреля его разгромил (2:5).

В следующем матче «синие» встретятся с «Реал Мадрид» в 1/4 финала Лиги чемпионов – это произойдет 6 апреля.