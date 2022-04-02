«Челси» дома проиграл 1:4 «Брентфорду». Гости впервые забили 4 мяча в АПЛ

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«Челси» разгромно уступил «Брентфорду» (1:4) в 31-м туре чемпионата Англии.

Хозяева открыли счет на 48-й минуте, однако затем пропустили 4 мяча. Их сопернику впервые удалось забить четырежды в рамках АПЛ.

В последний раз «Челси» уступал на своем поле с крупным счетом год назад – 3 апреля его разгромил «Вест Бромвич» (2:5).

В следующем матче «синие» встретятся с «Реал Мадрид» в 1/4 финала Лиги чемпионов – это произойдет 6 апреля.

Челси – Брентфорд 1:4 (0:0, 1:4)
Дата проведения
2 апреля, 17.00, «Стэмфорд Бридж»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 48 Рюдигер, 1:1 – 50 Янельт, 1:2 – 54 Эриксен, 1:3 – 60 Янельт, 1:4 – 87 Висса.
ЧелсиМенди, Аспиликуэта, Тиаго Силва, Рюдигер, Алонсо (Джеймс, 55), Канте (Лукаку, 65), Лофтус-Чик, Маунт, Зиеш, Хавертц, Вернер (Ковачич, 64).
БрентфордРайя, Роэрслев, Янссон, Айер, Пиннок, Генри (Канос, 88), Эриксен, Нергор, Янельт (Йенсен, 82), Тоуни, Мбемо (Висса, 85).

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