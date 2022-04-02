Вяльбе об отстранении россиян: «Предсказуемо, кто бы там ни был – Бах, Иванов или Петров. Если уже в некоторых странах призывают запретить Достоевского, Чайковского»

Глава Федерации лыжных гонок России ( ) высказалась о рекомендациях Международного олимпийского комитета ( ) международным федерациям отстранить российских спортсменов от международных стартов.

– Санкции и отстранение. Хоть что-то позитивное мы можем в этом найти?

– Из этой ситуации для спорта ничего положительного взять нельзя, абсолютно точно, на сто процентов. Если все это затянется, мы будем шагать в обратную сторону, падать вниз.

Это для всех видов спорта, какими бы высокими мы не называли внутренние старты, даже если к нам приедут представители дружественных стран, то среди них нет лидеров в лыжных гонках. Поэтому это плохо.

Единственное, сейчас еще больше будем изучать Россию, будем искать возможности для тренировок. Может быть, все-таки какие-то большие функционеры, руководители поймут, что нам нужна хорошая база на большой высоте.

– Как вам кажется, мог ли как-то избежать такого развития событий?

– В начале всей этой ситуации мы были на эмоциях, а потом, посмотрев, что происходит дальше, я могу сказать, что это все было предсказуемо. Кто бы там ни был – Бах, Иванов или Петров. Думаю, это все равно бы случилось.

Извините, если уже отстраняют людей, которые играют на фортепьяно или поют в опере, а в некоторых странах даже призывают запретить Достоевского или Чайковского. Ну это уже настолько...

Жаль, что люди это увидят не сразу после завершения всего происходящего, глаза откроются не через месяц, а через несколько лет. Сейчас мир все-таки связан крепко с интернетом, поэтому все придет к людям гораздо раньше. За это только обидно.

Хочется, чтобы все открыли глаза. Хотя, с другой стороны, со многих людей сняты маски. Это тоже важно.

– Ведь и международный спорт страдает из-за этого. Была вывеска «Большунов против Йоханнеса Клэбо». А теперь что?

– Ой, ребят, да и пофигу им. Не будет этой вывески – будет другое, с кем-то другим он будет соревноваться. Я, честно говоря, об этом не настолько думаю. Я думаю, что мировое спортивное сообщество все-таки быстрее снимет эти санкции, все-таки это не экономика.

Хотя бьют со всех сторон, что уж тут говорить. Чем больше нас бьют, тем мы становимся крепче, это тоже мы знаем. Не хочется общаться на эти темы, потому что политика далека от спорта, но мы понимаем, что никакого спорта без политики не бывает. Все смешано, – сказала Вяльбе.

Крах отношений Баха и России: сначала хоккей с Путиным и чай с Исинбаевой – а потом отстранение наших