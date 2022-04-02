У «Баварии» было 12 футболистов в конце матча с «Фрайбургом». Судьи не сразу заметили это, прежде чем остановили игру

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Во время матча «Баварии» с «Фрайбургом» (4:1) на поле оказалось 12 игроков мюнхенцев.

На 84-й и 85-й минутах игры 28-го тура Бундеслиги главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн произвел две замены: Марсель Забитцер вышел вместо Кингсли Комана, Никлас Зюле – вместо Корантена Толиссо.

Однако Коман не ушел, поэтому у «Баварии» оказалось 12 футболистов на поле. Главный арбитр Кристиан Дингерт не сразу заметил это. Отмечается, что «Бавария» играла с численным преимуществом порядка 15 секунд, после чего матч все же остановили.

Судьи долго обсуждали ситуацию и приняли решение продолжить игру. В итоге мюнхенцы забили в добавленное время и выиграли 4:1.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фото: кадр из трансляции ESPN 2

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