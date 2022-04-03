У «Спартака» при Ваноли 4 очка за 5 матчей – худший результат клуба в чемпионате России. Столько же было при Гунько

Паоло Ваноли неудачно начал работу в качестве главного тренера .

Под руководством итальянца клуб набрал 4 очка за 5 матчей в – одна победа и одна ничья.

Это повторение худшего старта за время выступлений клуба в чемпионатах России. Антирекорд был установлен Дмитрием Гунько в 2014 году.

Из 18 специалистов лишь один помимо Ваноли и Гунько набирал меньше 7 очков за первые 5 игр – Андрей Чернышов (2003 год).

Лучший результат за этот период – 13 баллов. Столько набрал «Спартак» при главных тренерах Олеге Кононове, , и (в первый сезон чемпионата России).