У «Спартака» при Ваноли 4 очка за 5 матчей – худший результат клуба в чемпионате России. Столько же было при Гунько

Теги Спартак Станислав Черчесов премьер-лига Россия Олег Романцев Андрей Чернышов Дмитрий Гунько Олег Кононов Массимо Каррера Паоло Ваноли Футбол

Паоло Ваноли неудачно начал работу в качестве главного тренера «Спартака».

Под руководством итальянца клуб набрал 4 очка за 5 матчей в РПЛ – одна победа и одна ничья.

Это повторение худшего старта за время выступлений клуба в чемпионатах России. Антирекорд был установлен Дмитрием Гунько в 2014 году.

Из 18 специалистов лишь один помимо Ваноли и Гунько набирал меньше 7 очков за первые 5 игр – Андрей Чернышов (2003 год).

Лучший результат за этот период – 13 баллов. Столько набрал «Спартак» при главных тренерах Олеге Кононове, Массимо Каррере, Станиславе Черчесове и Олеге Романцеве (в первый сезон чемпионата России).

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