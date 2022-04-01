Открытый чемпионат России. Халили, Серохвостов, Латыпов, Бабиков, Цветков, Лазовский выступят в масс-старте

2 апреля на открытом чемпионате России по биатлону в Тюмени пройдет мужской масс-старт.

На соревнованиях выступают представители сборных России и Беларуси. Спортсмены из РФ борются за награды чемпионата России, все участники независимо от гражданства – за награды Кубка Союза биатлонистов России.

Чемпионат России / Кубок СБР

Тюмень

Мужчины

Масс-старт

Начало – 12.30 по московскому времени, прямая трансляция – , «Матч! Планета».

Старт-лист

1. Евгений Идинов (Россия)

2. (Россия)

3. (Россия)

4. Дмитрий Иванов (Россия)

6. (Беларусь)

7. (Россия)

8. (Россия)

10. (Беларусь)

12. (Россия)

13. (Россия)

14. (Россия)

15. (Россия)

16. (Россия)

19. (Россия)

28. Семен Сучилов (Россия)

Александр Логинов (Россия) снялся.

Расписание трансляций чемпионата России по биатлону-2022

Результаты чемпионата России по биатлону 2022