Открытый чемпионат России. Халили, Серохвостов, Латыпов, Бабиков, Цветков, Лазовский выступят в масс-старте

2 апреля на открытом чемпионате России по биатлону в Тюмени пройдет мужской масс-старт.
На соревнованиях выступают представители сборных России и Беларуси. Спортсмены из РФ борются за награды чемпионата России, все участники независимо от гражданства – за награды Кубка Союза биатлонистов России.
Чемпионат России / Кубок СБР
Тюмень
Мужчины
Масс-старт
Начало – 12.30 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Планета».
Старт-лист
1. Евгений Идинов (Россия)
2. Карим Халили (Россия)
3. Даниил Серохвостов (Россия)
4. Дмитрий Иванов (Россия)
6. Дмитрий Лазовский (Беларусь)
7. Эдуард Латыпов (Россия)
8. Петр Пащенко (Россия)
10. Никита Лобастов (Беларусь)
12. Антон Бабиков (Россия)
13. Максим Цветков (Россия)
14. Василий Томшин (Россия)
15. Александр Поварницын (Россия)
16. Никита Поршнев (Россия)
19. Евгений Гараничев (Россия)
28. Семен Сучилов (Россия)
Александр Логинов (Россия) снялся.
Расписание трансляций чемпионата России по биатлону-2022
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