Кевин Дюрэнт установил рекорд карьеры – 55 очков в одном матче

Теги Атланта Бруклин НБА видео Кевин Дюрэнт Баскетбол

Звездный форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт установил личный рекорд результативности в одном матче, набрав 55 очков в проигранной встрече с «Атлантой» (115:122). 

Предыдущим рекордом Дюрэнта были 54 очка, которые он набрал за «Оклахому» в матче против «Голден Стэйт» 17 января 2014 года.

Дюрэнт реализовал 19 из 28 с игры, 8 из 10 из-за дуги, 9 из 11 с линии штрафных, а также сделал 7 подборов, 3 передачи, 1 перехват и 4 потери за 42 минуты на площадке.

Кроме того, 33-летний игрок обновил рекорд карьеры по количеству реализованных трехочковых в одном матче – 8.

Гонка за титулом НБА: «Финикс» в режиме терминатора, «Голден Стэйт» на тренерской тяге, «Милуоки» – лучший на Востоке

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные