Кевин Дюрэнт установил рекорд карьеры – 55 очков в одном матче

Звездный форвард установил личный рекорд результативности в одном матче, набрав 55 очков в проигранной встрече с «Атлантой» (115:122).

Предыдущим рекордом Дюрэнта были 54 очка, которые он набрал за «Оклахому» в матче против «Голден Стэйт» 17 января 2014 года.

Дюрэнт реализовал 19 из 28 с игры, 8 из 10 из-за дуги, 9 из 11 с линии штрафных, а также сделал 7 подборов, 3 передачи, 1 перехват и 4 потери за 42 минуты на площадке.

Кроме того, 33-летний игрок обновил рекорд карьеры по количеству реализованных трехочковых в одном матче – 8.

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