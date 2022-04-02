Хартли не подпишет новый контракт с «Авангардом» («Матч ТВ»)

не будет подписывать новый контракт с «Авангардом».

Об этом сообщает «Матч ТВ».

Отмечается, что клуб может объявить об этом официально в ближайшие часы, а в понедельник состоится зум-конференция канадского тренера.

На следующей неделе генменеджер и председатель совета директоров клуба обсудят кандидатуры на пост главного тренера, после чего будет строиться новая концепция команды.

Хартли возглавил клуб в 2018 году. Под его руководством «Авангард» выиграл Кубок Гагарина-2021. Во втором раунде плей-офф-2022 клуб проиграл «Металлургу» (3-4).

Срок соглашения с канадским специалистом истекает 30 апреля.

Ранее Волков сообщил, что клуб хочет продолжить сотрудничество с Хартли.

Знарок может возглавить «Авангард». Клуб рассматривает его в качестве преемника Хартли («Бизнес Online»)