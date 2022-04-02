Хартли не подпишет новый контракт с «Авангардом» («Матч ТВ»)

Теги Авангард Алексей Волков Боб Хартли отставки КХЛ Матч ТВ Александр Крылов Хоккей

Боб Хартли не будет подписывать новый контракт с «Авангардом».

Об этом сообщает «Матч ТВ».

Отмечается, что клуб может объявить об этом официально в ближайшие часы, а в понедельник состоится зум-конференция канадского тренера.

На следующей неделе генменеджер «Авангарда» Алексей Волков и председатель совета директоров клуба Александр Крылов обсудят кандидатуры на пост главного тренера, после чего будет строиться новая концепция команды. 

Хартли возглавил клуб в 2018 году. Под его руководством «Авангард» выиграл Кубок Гагарина-2021. Во втором раунде плей-офф-2022 клуб проиграл «Металлургу» (3-4).

Срок соглашения с канадским специалистом истекает 30 апреля.

Ранее Волков сообщил, что клуб хочет продолжить сотрудничество с Хартли. 

Знарок может возглавить «Авангард». Клуб рассматривает его в качестве преемника Хартли («Бизнес Online»)

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