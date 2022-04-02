Опубликован календарь ЧМ-2022 в Катаре. Матч открытия – Сенегал – Нидерланды

ФИФА опубликовала календарь ЧМ-2022.
Чемпионат мира, который пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря, стартует играми группы A и B.
Однако в матче открытия сыграют не хозяева, сборная Катара, а команды Нидерландов и Сенегала.
1-й тур
21 ноября, понедельник
Группа A
13:00, «Аль-Тумама», Доха. Сенегал – Нидерланды
19:00, «Аль-Байт», Эль-Хаур. Катар – Эквадор
Группа B
16:00, «Халифа», Доха. Англия – Иран
22:00, «Ахмед бин Али», Эр-Райян. США – победитель плей-офф Европы
22 ноября 2022
Группа C
13:00, «Национальный стадион», Лусаил. Аргентина – Саудовская Аравия 19:00, «Стадион 974», Доха. Мексика – Польша
Группа D
16:00, «Эдьюкейшн сити», Аль-Райян. Дания – Тунис
22:00, «Аль-Джануб», Аль-Вакра. Франция – победитель стыкового матча АФК – КОНМЕБОЛ
23 ноября
Группа E
16:00, «Халифа», Доха. Германия – Япония
19:00, «Аль-Тумама», Доха. Испания – победитель стыкового матча КОНКАКАФ – ОФК
Группа F
13:00, «Аль-Байт», Эль-Хаур. Марокко – Хорватия
22:00, «Ахмед бин Али», Эр-Райян. Бельгия – Канада
24 ноября
Группа G
13:00, «Аль-Джануб», Аль-Вакра. Швейцария – Камерун
22:00, «Национальный стадион», Лусаил. Бразилия – Сербия
Группа H
16:00, «Эдьюкейшн сити», Аль-Райян. Уругвай – Южная Корея
19:00, «Стадион 974», Доха. Португалия – Гана
Подробный календарь турнира можно изучить здесь.
Примечание: время начала матчей – московское.