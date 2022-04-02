Опубликован календарь ЧМ-2022 в Катаре. Матч открытия – Сенегал – Нидерланды

ФИФА опубликовала календарь .

Чемпионат мира, который пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря, стартует играми группы A и B.

Однако в матче открытия сыграют не хозяева, сборная Катара, а команды Нидерландов и .

1-й тур

21 ноября, понедельник

Группа A

13:00, «Аль-Тумама», Доха. Сенегал – Нидерланды

19:00, «Аль-Байт», Эль-Хаур. Катар – Эквадор

Группа B

16:00, «Халифа», Доха. Англия – Иран

22:00, «Ахмед бин Али», Эр-Райян. – победитель плей-офф Европы

22 ноября 2022

Группа C

13:00, «Национальный стадион», Лусаил. Аргентина – Саудовская Аравия 19:00, «Стадион 974», Доха. Мексика –

Группа D

16:00, «Эдьюкейшн сити», Аль-Райян. Дания – Тунис

22:00, «Аль-Джануб», Аль-Вакра. Франция – победитель стыкового матча АФК – КОНМЕБОЛ

23 ноября

Группа E

16:00, «Халифа», Доха. Германия –

19:00, «Аль-Тумама», Доха. Испания – победитель стыкового матча КОНКАКАФ – ОФК

Группа F

13:00, «Аль-Байт», Эль-Хаур. Марокко – Хорватия

22:00, «Ахмед бин Али», Эр-Райян. Бельгия – Канада

24 ноября

Группа G

13:00, «Аль-Джануб», Аль-Вакра. Швейцария – Камерун

22:00, «Национальный стадион», Лусаил. Бразилия – Сербия

Группа H

16:00, «Эдьюкейшн сити», Аль-Райян. Уругвай – Южная Корея

19:00, «Стадион 974», Доха. Португалия – Гана

Подробный календарь турнира можно изучить здесь.

Примечание: время начала матчей – московское.