Зарема о судействе: «Все спорные моменты не в пользу «Спартака». Нарушение Бека-Бека на Мартинсе – снова апельсиново-оранжевая карточка?»

резко отреагировала на работу бригады арбитров .

«Спартак» уступил (0:1) в 23-м туре . На 24-й минуте хавбек железнодорожников Алексис Бека-Бека получил желтую карточку за попадание прямой ногой в голеностоп полузащитнику Кристоферу Мартинсу Перейре.

«Хачатурянц сказал, что нужна стабильность в трактовке эпизодов. Нарушение Бека-Бека на Мартинсе – это тогда что? Снова апельсиново-оранжевая [карточка]?

Все спорные моменты решаются не в пользу «Спартака» – вот где стабильность. Похоже, что судьи выполняют какой-то свой KPI», – заявила жена Леонида Федуна, владельца .