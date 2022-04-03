Зарема о судействе: «Все спорные моменты не в пользу «Спартака». Нарушение Бека-Бека на Мартинсе – снова апельсиново-оранжевая карточка?»

Зарема Салихова резко отреагировала на работу бригады арбитров Сергея Карасева.
«Спартак» уступил «Локомотиву» (0:1) в 23-м туре РПЛ. На 24-й минуте хавбек железнодорожников Алексис Бека-Бека получил желтую карточку за попадание прямой ногой в голеностоп полузащитнику Кристоферу Мартинсу Перейре.
«Хачатурянц сказал, что нужна стабильность в трактовке эпизодов. Нарушение Бека-Бека на Мартинсе – это тогда что? Снова апельсиново-оранжевая [карточка]?
Все спорные моменты решаются не в пользу «Спартака» – вот где стабильность. Похоже, что судьи выполняют какой-то свой KPI», – заявила жена Леонида Федуна, владельца «Спартака».