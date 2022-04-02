Ваноли о 6 очках до зоны вылета: «Задача «Спартака» – биться до последнего. Не вижу, почему я не должен работать в клубе в следующем сезоне»

считает, что должен тренировать «Спартак» в сезоне-2022/23.

«Мы – «Спартак», наша задача – биться до победного. Я должен мотивировать команду, помочь ей восстановиться, впереди два последних матча, в которых мы обязательно должны победить.

Не вижу причин, почему я не должен работать в клубе в следующем сезоне», – заявил Ваноли в ответ на вопрос о том, что «Спартак» на 6 очков опережает зону вылета из .

«Спартак» в 6 очках от зоны вылета – впервые в чемпионате России после 23 туров. В 2003-м было 8 очков