Киевское «Динамо» сыграет с «Барселоной», «ПСЖ», «Миланом», «Боруссией», чтобы собрать деньги на помощь пострадавшим на Украине

Киевское «Динамо» сыграет ряд матчей с топ-клубами Европы.

При поддержке руководства Украины «Динамо» в рамках международной благотворительной миссии проведет серию товарищеских игр.

На апрель-июнь 2022 года запланированы матчи «Динамо» с европейскими клубами, среди которых Дортмунд, , «Стяуа», , , , , , , .

Все эти матчи с участием чемпиона будут проведены под лозунгом «Матч за Мир!»

Цель проведения данных матчей – информирование международного сообщества о ситуации на Украине и сбор средств для поддержки пострадавших украинцев.

«Динамо» Киев будет демонстрировать миру, что украинский народ стремится к миру и свободе.

Все товарищеские матчи «Динамо» будут показаны в эфире украинских и европейских телеканалов. К проекту будут также привлечены звезды украинского искусства, которые поддержат благотворительную миссию нашего клуба», – говорится в заявлении .