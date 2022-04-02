У «Реала» 3 пенальти в матче Ла Лиги в 4-й раз в истории. Он лидирует по ударам с точки в этом сезоне

«Реал» трижды бил пенальти в матче с «Сельтой» в матче чемпионата Испании.
Все удары с одиннадцатиметровой отметки исполнил форвард Карим Бензема – два стали голевыми, еще один был парирован.
«Реал» четыре раза в истории трижды получал право исполнить пенальти в игре Ла Лиги. Ранее такое случалось в матчах с «Эспаньолом» (сезон-1935/36), «Валенсией» (1951/52) и «Сельтой» (1957/58).
В нынешнем чемпионате мадридцы исполняли удар с точки 10 раз – больше всех в турнире.
Главным арбитром матча «Реала» с «Сельтой» работает Пабло Фуэртес.