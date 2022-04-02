«Флорида» победила «Нью-Джерси», уступая 2:6 к 46-й минуте. Бобровского заменили после двух периодов – он отбил 19 бросков из 25

Теги Нью-Джерси Флорида Сергей Бобровский Эндрю Брюнетт НХЛ Александр Барков Густав Форслинг Брэндон Монтур Спенсер Найт Хоккей

«Флорида» отыграла разницу в четыре шайбы в матче НХЛ против «Нью-Джерси».

Команда тренера Эндрю Брюнетта совершила удивительный камбэк и выиграла матч, по ходу которого уступала 2:6.

После двух периодов «Дэвилс» лидировали со счетом 6:2. Российский вратарь Сергей Бобровский был заменен после 40 минут матча, отразив 19 бросков из 25. Его заменил Спенсер Найт.

Первую шайбу в третьем периоде «Пантерс» отыграли на 46-й минуте – отличился Брэндон Монтур. На 48-й минут разницу в счете сократил Густав Форслинг.

После этого «Флорида» забросила еще две шайбы и перевела игру в овертайм. На 56-й и 59-й минутах дважды забил Александр Барков. В третьем периоде «Флорида» перебросала «Нью-Джерси» со счетом 22:5.

В дополнительное время победную шайбу забросил Форслинг, сделавший дубль.

Нью-Джерси – Флорида 6:7 (2:1, 4:1, 0:4, 0:1)
Дата проведения
2 апреля, 19.30, «Prudential Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 4 Шарангович ()
2:0 – 4 Хьюз ()
2:1 – 10 Чиарот ()
3:1 – 23 Шарангович (Мерсер)
4:1 – 23 Куокканен (Смит, Юнссон)
4:2 – 32 Гудас (Монтур)
5:2 – 35 Шарангович (Хишир)
6:2 – 37 Юнссон (Боквист, Куокканен)
6:3 – 46 Монтур (Марчмент, Дюклер)
6:4 – 48 Форслинг (Райнхарт)
6:5 – 56 Барков (Юбердо, Беннетт)
6:6 – 59 Барков (Юбердо, Уигар)
6:7 – 62 Форслинг (Беннетт)
Вратари: Хэммонд 34/41 – Бобровский 19/25, Найт 6/6.

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