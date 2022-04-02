«Флорида» победила «Нью-Джерси», уступая 2:6 к 46-й минуте. Бобровского заменили после двух периодов – он отбил 19 бросков из 25

«Флорида» отыграла разницу в четыре шайбы в матче против «Нью-Джерси».

Команда тренера совершила удивительный камбэк и выиграла матч, по ходу которого уступала 2:6.

После двух периодов «Дэвилс» лидировали со счетом 6:2. Российский вратарь был заменен после 40 минут матча, отразив 19 бросков из 25. Его заменил Спенсер Найт.

Первую шайбу в третьем периоде «Пантерс» отыграли на 46-й минуте – отличился . На 48-й минут разницу в счете сократил .

После этого «Флорида» забросила еще две шайбы и перевела игру в овертайм. На 56-й и 59-й минутах дважды забил . В третьем периоде перебросала со счетом 22:5.

В дополнительное время победную шайбу забросил Форслинг, сделавший дубль.