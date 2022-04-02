«Флорида» победила «Нью-Джерси», уступая 2:6 к 46-й минуте. Бобровского заменили после двух периодов – он отбил 19 бросков из 25

«Флорида» отыграла разницу в четыре шайбы в матче НХЛ против «Нью-Джерси».
Команда тренера Эндрю Брюнетта совершила удивительный камбэк и выиграла матч, по ходу которого уступала 2:6.
После двух периодов «Дэвилс» лидировали со счетом 6:2. Российский вратарь Сергей Бобровский был заменен после 40 минут матча, отразив 19 бросков из 25. Его заменил Спенсер Найт.
Первую шайбу в третьем периоде «Пантерс» отыграли на 46-й минуте – отличился Брэндон Монтур. На 48-й минут разницу в счете сократил Густав Форслинг.
После этого «Флорида» забросила еще две шайбы и перевела игру в овертайм. На 56-й и 59-й минутах дважды забил Александр Барков. В третьем периоде «Флорида» перебросала «Нью-Джерси» со счетом 22:5.
В дополнительное время победную шайбу забросил Форслинг, сделавший дубль.
- Дата проведения
- 2 апреля, 19.30, «Prudential Center»
- 1:0 – 4 Шарангович ()
- 2:0 – 4 Хьюз ()
- 2:1 – 10 Чиарот ()
- 3:1 – 23 Шарангович (Мерсер)
- 4:1 – 23 Куокканен (Смит, Юнссон)
- 4:2 – 32 Гудас (Монтур)
- 5:2 – 35 Шарангович (Хишир)
- 6:2 – 37 Юнссон (Боквист, Куокканен)
- 6:3 – 46 Монтур (Марчмент, Дюклер)
- 6:4 – 48 Форслинг (Райнхарт)
- 6:5 – 56 Барков (Юбердо, Беннетт)
- 6:6 – 59 Барков (Юбердо, Уигар)
- 6:7 – 62 Форслинг (Беннетт)
- Вратари: Хэммонд 34/41 – Бобровский 19/25, Найт 6/6.