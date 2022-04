ЛГБТ-фанаты Европы осудили ФИФА и Катар за недостаточные меры по защите их прав на ЧМ-2022: «Лозунги вместо безопасности, газлайтинг вместо гарантий, уклонение, а не действия. Этого недостаточно»

Фан-группы ЛГБТК+ Европы осудили ФИФА и Катар в вопросе защиты прав геев.

Восемь фанатских группировок – Three Lions Pride из Англии, Rainbow Wall из Уэльса, Football Supporters Europe, Independent Supporters Council North America, Queer Football Fanclubs, Rose Regahs нидерландского , Supporters against Homophobia из Норвегии и Pride in Football из Великобритании – объединились в альянс и выступили с открытым письмом, раскритиковав организаторов за недостаточные усилия.

«За последние 18 месяцев мы пытались взаимодействовать с ФИФА и Верховным комитетом Катара (SC) в преддверии чемпионата мира, который состоится в ноябре-декабре 2022 года.

Наши цели просты: получить конкретные гарантии и примеры того, как фанаты, игроки, журналисты и персонал ЛГБТ+ будут защищены в стране, которая криминализирует их существование, а также выразить озабоченность по поводу угнетения прав человека в Катаре, пролить свет на тяжелое положение катарцев-ЛГБТ+ и тех, кто живет в Катаре.

Наш основополагающий принцип заключается в том, что мы должны иметь возможность следовать за нашими командами, где бы они ни играли, не опасаясь за свою безопасность и не подвергаясь преследованию.

Как ФИФА, так и SC не прилагали особых усилий для того, чтобы активно реагировать на проблемы, затронутые болельщиками и правозащитными группами. Вместо этого мы часто слышали слова, соответствующие пиар-линии организаторов, о том, что «это чемпионат мира для всех».

Соблюдение прав человека заслуживают детального подхода, а не уклонения, но, к сожалению, все, что мы видели от ответственных лиц, – это лозунги вместо безопасности, газлайтинг вместо гарантий, уклонение, а не действия. Проще говоря, этого недостаточно.

Мы не можем со всей ответственностью сказать нашим членам, представителям ЛГБТ+ или сторонникам, что это чемпионат мира для всех.

Не видели гарантий о том, что к нашим транс+ членам будут относиться с уважением при проверке безопасности. Мы не услышали никаких гарантий того, что фанаты и резиденты ЛГБТ+ не будут арестованы за факт их существования.

Мы стали свидетелями полного игнорирования болельщиков на протяжении всего этого времени – ясно, что голоса фанатов, особенно представителей меньшинств, не воспринимаются серьезно ФИФА и SC. Мы – стержень этой игры, выслушайте нас, особенно когда мы пытаемся сделать футбол лучше для всех.

Этот турнир должен быть безопасным для болельщиков, которые решат приехать, но он также должен создать и положительное наследие для ЛГБТ+ людей в Катаре.

Перемены требуют совместной работы обеих сторон – мы надеемся, что ФИФА и SC выполнят свою часть сделки. Наши цели остаются прежними, и мы будем преследовать их», – говорится в заявлении ЛГБТ-фанатов.

Ранее председатель Национального контртеррористического комитета МВД Катара генерал-майор Абдулазиз Абдулла Аль-Ансари сообщил, что на матчах чемпионата мира у фанатов могут отобрать радужные флаги: «Это нужно для безопасности. Кто-то может напасть из-за этого».