«Авангард» хочет продлить контракт с Хартли: «Это ярчайший тренер в истории КХЛ»

сообщил, что «Авангард» хочет продолжить сотрудничество с .

«Это домыслы [о переговорах с другими тренерами]. Хартли – очень заслуженный тренер. Это ярчайший тренер в истории , его кто-то любит, кто-то ненавидит.

У Боба будет пресс-конференция в понедельник, он сам расскажет о своем будущем. С нашей стороны есть желание продолжить с ним сотрудничество, и есть вещи, которые зависят только от него», – сказал генеральный менеджер «Авангарда».

Хартли возглавил клуб в 2018 году. Под его руководством «Авангард» выиграл Кубок Гагарина-2021. Во втором раунде плей-офф-2022 клуб проиграл «Металлургу» (3-4).

Срок соглашения с канадским специалистом истекает 30 апреля.

Знарок может возглавить «Авангард». Клуб рассматривает его в качестве преемника Хартли («Бизнес Online»)