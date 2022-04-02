Филимонов об отстранении россиян: «Лицемерие, дискриминация по национальному признаку. Предвзятое отношение и цинизм к нашей сборной были всегда»

осудил отстранение российских команд от международных матчей.

– Что думаете о действиях политиков, которые запрещают российским командам выступать в Европе?

– Это перебор. Они сами же свои правила не соблюдают и меняют, как им удобно. Все ценности, которые они провозглашают, сами и нарушают.

Это лицемерие, дискриминация по национальному признаку.

– Во время карьеры сталкивались с таким?

– Сразу вспоминается мой первый вызов в сборную России, когда мы играли с болгарами в 1997-м (0:1) в отборе к ЧМ.

Чешский судья тогда пять пенальти не поставил в ворота болгар. У нас играл Овчинников, а я был запасным. В то время еще можно было находиться за воротами – я разминался за воротами Болгарии и хорошо видел все эти моменты. Настолько все было явно и цинично.

Такое предвзятое отношение, лицемерие и цинизм по отношению к нашей сборной были всегда – например, на чемпионате мира-1986 в игре с Бельгией или в 1990-м в матче с Аргентиной (0:2), когда Марадона выбил мяч из ворот рукой.

– Зачем чешскому судье топить сборную России?

– Я не думаю, что это было нужно конкретно этому судье. Тут, наверное, были замешаны какие-то высшие руководители. Они не хотели, чтобы сборная России вышла на чемпионат мира, – заявил бывший вратарь сборной России и .