Лапорта о Суперлиге: «Хотим спасти европейский футбол. У «ПСЖ» и «Ман Сити» есть печатный станок, и мы боремся против этого»

Президент «Барселоны» назвал цель .

«Мы продолжаем, продвигаем проект вместе с , с которым я часто общаюсь.

Это способ спасти европейский футбол. Очевидно, что мы должны вписать проект в рамки европейского футбола, не разрушая при этом национальные лиги. Они имеют фундаментальное значение для нас.

Мы не можем допустить, чтобы европейский футбол оказался в руках государств, не входящих в . Понятно, что у и есть печатный станок, и мы боремся против этого.

Не только три клуба ( , и «Ювентус» – прим. Sports.ru) поддерживают нас, но и те, которые хранят молчание», – сказал Лапорта в интервью TVE.