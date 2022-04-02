Лапорта о Суперлиге: «Хотим спасти европейский футбол. У «ПСЖ» и «Ман Сити» есть печатный станок, и мы боремся против этого»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта назвал цель Суперлиги Европы.
«Мы продолжаем, продвигаем проект вместе с Флорентино Пересом, с которым я часто общаюсь.
Это способ спасти европейский футбол. Очевидно, что мы должны вписать проект в рамки европейского футбола, не разрушая при этом национальные лиги. Они имеют фундаментальное значение для нас.
Мы не можем допустить, чтобы европейский футбол оказался в руках государств, не входящих в Европейский союз. Понятно, что у «ПСЖ» и «Манчестер Сити» есть печатный станок, и мы боремся против этого.
Не только три клуба («Барселона», «Реал» и «Ювентус» – прим. Sports.ru) поддерживают нас, но и те, которые хранят молчание», – сказал Лапорта в интервью TVE.