Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Сельты», «Атлетико» против «Алавеса», «Барса» сыграет с «Севильей» в воскресенье

играет на выезде с «Сельтой», принимает «Алавес» в 30-м туре Ла Лиги.

В воскресенье встречается дома с «Севильей».

Завершится тур в понедельник матчем – «Эспаньол».

30-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги