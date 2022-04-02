Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Сельты», «Атлетико» против «Алавеса», «Барса» сыграет с «Севильей» в воскресенье

«Реал» играет на выезде с «Сельтой», «Атлетико» принимает «Алавес» в 30-м туре Ла Лиги.
В воскресенье «Барселона» встречается дома с «Севильей».
Завершится тур в понедельник матчем «Сосьедад» – «Эспаньол».
30-й тур
- Дата проведения
- 2 апреля, 15.00, «Колисеум Альфонсо Перес»
- Дата проведения
- 2 апреля, 17.15, «Сьюдад де Валенсия»
- Дата проведения
- 2 апреля, 19.30, «Балаидос»
- Дата проведения
- 2 апреля, 22.00, «Ванда Метрополитано»
- Дата проведения
- 3 апреля, 15.00, «Сан-Мамес»
- Дата проведения
- 3 апреля, 17.15, «Бенито Вильямарин»
- Дата проведения
- 3 апреля, 19.30, «Нуэво Лос Карменес»
- Дата проведения
- 3 апреля, 19.30, «Месталья»
- Дата проведения
- 3 апреля, 22.00, «Камп Ноу»
- Дата проведения
- 4 апреля, 22.00, «Реале Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.