Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Сельты», «Атлетико» против «Алавеса», «Барса» сыграет с «Севильей» в воскресенье

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«Реал» играет на выезде с «Сельтой», «Атлетико» принимает «Алавес» в 30-м туре Ла Лиги.

В воскресенье «Барселона» встречается дома с «Севильей».

Завершится тур в понедельник матчем «Сосьедад» – «Эспаньол».

Чемпионат Испании

30-й тур

Хетафе – Мальорка
Дата проведения
2 апреля, 15.00, «Колисеум Альфонсо Перес»
превью матча онлайн статистика

 

Леванте – Вильярреал
Дата проведения
2 апреля, 17.15, «Сьюдад де Валенсия»
превью матча онлайн статистика

 

Сельта – Реал Мадрид
Дата проведения
2 апреля, 19.30, «Балаидос»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Атлетико – Алавес
Дата проведения
2 апреля, 22.00, «Ванда Метрополитано»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Атлетик – Эльче
Дата проведения
3 апреля, 15.00, «Сан-Мамес»
превью матча онлайн статистика

 

Бетис – Осасуна
Дата проведения
3 апреля, 17.15, «Бенито Вильямарин»
превью матча онлайн статистика

 

Гранада – Райо Вальекано
Дата проведения
3 апреля, 19.30, «Нуэво Лос Карменес»
превью матча онлайн статистика

 

Валенсия – Кадис
Дата проведения
3 апреля, 19.30, «Месталья»
превью матча онлайн статистика

 

Барселона – Севилья
Дата проведения
3 апреля, 22.00, «Камп Ноу»
превью матча онлайн статистика

 

Реал Сосьедад – Эспаньол
Дата проведения
4 апреля, 22.00, «Реале Арена»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

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