Ничья «МЮ» и «Атлетико», санкции против депутатов-спортсменов, 6 голов «Ливерпуля», рижское «Динамо» выжимают из КХЛ, опухоль мозга у Амирова и другие новости утра

1. В 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» ушел от поражения в матче с «Атлетико» (1:1), забив на 80-й минуте, а «Аякс» и «Бенфика» сыграли вничью (1:1). Криштиану Роналду снова запорол штрафной. А украинский форвард «Бенфики» Роман Яремчук показал майку с украинским тризубом после гола.

2. Депутаты Роднина, Журова, Шипулин, Фетисов и другие попали в санкционный список Евросоюза за голосование в поддержку независимости ДНР и ЛНР, Третьяк не голосовал и избежал санкций.

3. В перенесенном матче чемпионат Англии «Ливерпуль» разнес «Лидс» (6:0) и до 3 очков сократил отставание от «Ман Сити». «Тоттенхэм» уступил «Бернли» в гостях (0:1).

4. НХЛ. 2 очка Никиты Кучерова и 2 очка Михаила Сергачева помогли «Тампе» обыграть «Эдмонтон» (5:3), Валерий Ничушкин забросил 14-ю шайбу в сезоне, Денис Гурьянов прервал 15-матчевую безголевую серию. Другие результаты – здесь.

5. США хотят предоставлять вид на жительство информаторам о допинге в России.

6. У 20-летнего российского хоккеиста Родиона Амирова обнаружена опухоль головного мозга. Он выступает в КХЛ за «Салават Юлаев» на правах аренды из «Торонто». Игрок проходит лечение в Германии и собирается вернуться в хоккей.

7. УЕФА в случае переноса финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга рассмотрит арены в Риме, Мюнхене, Париже, Амстердаме и Барселоне. Немецкое издание Bild будет закрывать логотип «Газпрома» на форме «Шальке» надписью «Свободу Украине».

8. Рижское «Динамо» хотят вынудить выйти из состава КХЛ. К этому призывает Министр образования и науки Латвии Анита Муйжниеце. Она инициирует поправки в закон о спорте, чтобы клуб не участвовал в Открытом чемпионате России. Того же хотят и фанаты: «Хоккей косвенно способствует агрессии против Укpaины, в Poccии он служит для удовлетворения амбиций политиков». А вот «Куньлунь» не покинет КХЛ и продолжит играть в Мытищах, участие команды в лиге зависит от партнерства России и Китая.

9. Слово политикам. МИД Великобритании призвал английские клубы бойкотировать финал Лиги чемпионов в России из-за «действий режима Путина». Министр спорта Польши высказался о матче с Россией: «Режим Путина использует для пропаганды любое спортивное мероприятие в РФ. Мы бы не поехали в Москву, если бы все зависело от меня». Он призовет Великобританию и Евросоюз распространить санкции против России на спорт. Несколько депутатов Европарламента призвали УЕФА разорвать контракты с «Газпромом» и забрать у России финал ЛЧ.

10. Новости фигурного катания. ISU планирует сократить количество компонентов и изменить критерии их оценивания. Российские фигуристы, завоевавшие медали Олимпиады-2022, отправились на карантин перед встречей с Владимиром Путиным. Елизавета Туктамышева сделала признание: «Я не попала в олимпийскую сборную справедливо. Тройка, которая представляла Россию, самая сильная на сегодня».

11. Мини-футбольный «Спартак» прекратил существование. Клуб шел на первом месте в турнирной таблице Высшей лиги.

12. Рублев, Шаповалов вышли в четвертьфинал в Дубае, Хачанов проиграл Джоковичу, Маррей, Баутиста-Агут выбыли. Зверева сняли с турнира в Акапулько.

13. Мужская сборная России выиграла золото в эстафете на чемпионате мира по лыжным гонкам среди юниоров. А женская сборная России завоевала серебро.

14. Сергей Юран возглавил «Химки» в третий раз. Клуб на последнем месте в РПЛ.

15. Нью-Йорк отменит мандат о вакцинации, запрещающий Кайри Ирвингу играть в домашних матчах «Бруклина».

16. На турнире по кулачным боям Hardcore FC «Россия vs США» Александр Емельяненко победил Монсона, Слащинин был сильнее Мальдонадо и другие результаты.

Цитаты дня:

Захарова о финале ЛЧ в России: «Англия столько людей убила в XXI веке, но Олимпиаду в Лондоне не отменили. Не Джонсону заниматься клеветническими вбросами»

Шевченко об Украине: «За 30 лет мы сформировались как нация трудолюбивых и свободолюбивых граждан. В единстве мы победим! Слава Украине!»

Льюис Хэмилтон: «Было бы здорово, если бы в «Формуле-1» было два гоночных директора – мужчина и женщина. Нужно продвигать многообразие»

Ханс Кристер Холунн за перенос финала Кубка мира из Тюмени: «Будет неправильным проводить гонки в стране, которая вступает в войну»

«В России люди живут неплохо. Очень многие могут позволить себе недвижимость, машины». Хоккеистка «Агидели» о доходах

Пети о Месси и Мбаппе: «Мы видим смерть одного короля и становление другого. Мне искренне жаль Лео, когда он на поле»

Амиров об опухоли мозга: «Моя вера в Бога дает мне силы и уверенность в том, что я все преодолею»