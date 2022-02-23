Амиров об опухоли мозга: «Моя вера в Бога дает мне силы и уверенность в том, что я все преодолею»

высказался о борьбе с раком мозга.

Ранее стало известно, что у игрока обнаружена опухоль головного мозга. 28 января ему был поставлен официальный диагноз. Он лечится в Германии и намерен вернуться в профессиональный хоккей.

20-летний хоккеист надеется, что вдохновит других людей, размещая видео своих тренировок в социальных сетях.

«Я хочу сохранять позитивный настрой, хочу, чтобы люди думали обо мне позитивно. Есть много других людей, которые болеют. Я хочу показать своим примером, что могу дать людям надежду.

Они видят, что я делаю, и, надеюсь, получат положительные эмоции. Я позитивен. Я хочу чувствовать, что могу играть в лучшей хоккейной лиге мира.

Я живу обычной жизнью. Я продолжаю тренироваться, кататься, ходить в спортзал. Врачи это поддерживают. Я отрабатываю броски, работаю над своими руками, в основном выполняю те же упражнения, что и обычно, но делаю это самостоятельно.

Моя вера в Бога дает мне силы и уверенность в том, что я все преодолею.

Никогда нельзя сдаваться. Вызовы нужны для того, чтобы вы их преодолевали. Всегда оставайся на позитиве», – сказал форвард «Салавата Юлаева».

В нынешнем сезоне КХЛ он провел 10 игр и набрал 3 (1+2) очка. Он не играет с 3 января.

«Торонто» выбрал россиянина на драфте НХЛ-2020 в первом раунде под 15-м общим номером.

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