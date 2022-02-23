УЕФА в случае переноса финала ЛЧ из Петербурга рассмотрит арены в Риме, Мюнхене, Париже, Амстердаме и Барселоне

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УЕФА работает над вариантами переноса финала Лиги чемпионов, если игру заберут у Санкт-Петербурга.

По данным ESPN, вероятность переноса достаточна высока при эскалации российско-украинского конфликта.

УЕФА планирует сотрудничать с Евросоюзом и придерживаться санкций, которые будут наложены на Россию.

Вариант с проведением матча на «Уэмбли» УЕФА не рассматривает. Одна из причин – в эти сроки стадион должен принять решающие матчи английских турниров. Также на «Уэмбли» уже запланировано проведение финала ЛЧ в 2024 году.

В числе возможным вариантов называются стадионы в Риме, Мюнхене, Париже, Амстердаме и Барселоне.

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