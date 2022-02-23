Льюис Хэмилтон: «Было бы здорово, если бы в «Ф-1» было два гоночных директора – мужчина и женщина. Нужно продвигать многообразие»

Пилот заявил, что главным критерием стюардов на Гран-при должна быть непредвзятость и отсутствие симпатий.

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«Мы также должны добиться того, чтобы стюарды были абсолютно непредвзяты. Потому что гонщики порой являются давними друзьями с некоторыми из стюардов. Кто-то, например, вместе путешествует, и как следствие к некоторым гонщикам кто-то из стюардов может относиться с большей симпатией.

Я просто считаю, что нам нужды, которые будут абсолютно непредвзяты и будут сосредоточены на соблюдении правил», – рассказал Хэмилтон.

Также семикратный чемпион отметил, что было бы лучше видеть среди стюардов и, возможно, гоночных директоров больше женщин:

«Мне бы хотелось видеть больше женщин в судейской комнате. В прошлом году женщины очень редко участвовали в судействе – один или два раза. Мне кажется, было бы здорово, если бы у нас было два гоночных директора – мужчина и женщина. Я думаю, что это также стало бы отличным способом продвигать важность многообразия».

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