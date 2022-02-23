«Куньлунь» не покинет КХЛ и продолжит играть в Мытищах. Участие команды в лиге зависит от партнерства России и Китая («СЭ»)

Китайский клуб «Куньлунь» продолжит выступать в .

«Куньлунь» продолжит выступление в КХЛ, сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на информированный источник.

Утверждается, что выступление команды в лиге не было напрямую связано с подготовкой к в Пекине и в большей степени зависит от других факторов, в частности – от партнерских отношений России и Китая.

В следующем сезоне команда продолжит играть домашние матчи в подмосковных Мытищах.

«Руководство клуба хотело бы вернуть команду в Китай, но это зависит от окончания пандемии, открытия границ и возобновления регулярного авиасообщения между двумя странами.

Спрогнозировать ситуацию сегодня невозможно, поэтому на данный момент реальной перспективой для клуба выглядит еще один сезон в Мытищах», – говорится в сообщении источника.

вступил в КХЛ в 2016 году. В 2020 году в связи с пандемией коронавируса клуб переехал в Мытищи.

Ранее высказывались предположения, что после Олимпиады-2022 команда может прекратить свое существование.