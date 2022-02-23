Мини-футбольный «Спартак» прекратил существование. Клуб шел на первом месте в турнирной таблице Высшей лиги

Мини-футбольный объявил о снятии с розыгрыша Высшей лиги и прекращении своего существования.

Высшая лига – это второй дивизион чемпионата России по мини-футболу, находится между Суперлигой и Первой лигой.

«Мини-футбольный клуб «Спартак» Москва снимается с розыгрыша Высшей лиги и прекращает свое существование.

Дабы исключить спекуляции на этом событии, считаем важным сообщить, что руководство клуба до последнего дня искало все возможности для сохранения клуба. И возможность сохранить клуб была.

Да, клуб последние два месяца испытывал определенные финансовые затруднения, которые в том числе отражались на задержках заработных плат футболистов. Клуб имел задолженности перед игроками за 2 последние месяца. 18 февраля игроки приняли совместное решение не лететь в Сургут на игру против «Факела», хотя клуб был готов найти деньги на перелет и проживание игроков.

Сегодня, в последний день работы трансферного окна, руководство нашло возможность продолжать финансировать выступление команды, но, связавшись с офисом мини-футбола России, мы от них узнали, что группа игроков «Спартака» написала личные заявления и сменила команды, перейдя в станы конкурентов.

Еще вчера игроки были проинформированы о том, что клуб получил гарантии по финансам и ожидает технически прихода средств на счета. Этого оказалось недостаточно. Сама федерация мини-футбола, похоже, тоже оказалась не заинтересованной в сохранении одного из клубов и даже не проинформировала «Спартак» о фактах полученных заявлений, а также способствовала уходу из нашего клуба ряда футболистов.

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В сложившейся ситуации мы не видим смысла продолжать тратить деньги на содержание мини-футбольного клуба, который оказался никому не нужным. Ни футболистам, ни ассоциации мини-футбола.

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P.S. Особенно печально осознавать то, что для многих игроков и функционеров «Спартак» – это трамплин для продажи себя. После первого круга более половины игроков пытались покинуть клуб из-за предложенных им более выгодных финансовых условий со стороны клубов-конкурентов и в ультимативной форме заявляли о своем уходе из клуба.

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P.P.S. Фанаты «Спартака» – спасибо вам! Вас будем вспоминать с теплотой, лучшие!» – говорится в заявлении клуба.

В турнирной таблице Высшей лиги по мини-футболу «Спартак» занимал первое место. Клуб является чемпионом России (2001), победителем Высшей лиги (2008, 2014), Первой лиги (1993), Кубка России (1994, 2002), Суперкубка России (2003) и Кубка Вызова (2017).