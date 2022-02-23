Hardcore FC «Россия vs США»: Емельяненко против Монсона, Мальдонадо против Слащинина и другие бои

Вечером 23 февраля состоится турнир по кулачным боям под эгидой Hardcore FC. Главным событием вечера станет поединок в тяжелом весе между Александром Емельяненко и Джеффом Монсоном.
Другие бои вечера:
Тимур Слащинин – Фабио Мальдонадо в тяжелом весе;
Сослан Асбаров – Луис Энрике в полутяжелом весе;
Мухамед Калмыков – Янси Силва в среднем весе;
Виталий Бодров – Джозеф Суэро в полулегком весе;
Константин Ерохин – Роб Морроу в тяжелом весе.
Бои предварительного карда начнутся в 19:15 по мск. Главный кард стартует в 22:15 по мск (прямая трансляция на Youtube-канале промоушена).
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