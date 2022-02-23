Hardcore FC «Россия vs США»: Емельяненко против Монсона, Мальдонадо против Слащинина и другие бои

Вечером 23 февраля состоится турнир по кулачным боям под эгидой . Главным событием вечера станет поединок в тяжелом весе между и .

Другие бои вечера:

Тимур Слащинин – в тяжелом весе;

Сослан Асбаров – Луис Энрике в полутяжелом весе;

Мухамед Калмыков – Янси Силва в среднем весе;

Виталий Бодров – Джозеф Суэро в полулегком весе;

– Роб Морроу в тяжелом весе.

Бои предварительного карда начнутся в 19:15 по мск. Главный кард стартует в 22:15 по мск (прямая трансляция на Youtube-канале промоушена).

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