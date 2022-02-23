Чемпионат Англии. «Ливерпуль» примет «Лидс», «Тоттенхэм» в гостях у «Бернли»

Сегодня в Премьер-лиге состоятся перенесенные матчи 13-го, 18-го и 19-го туров.
«Ливерпуль» сыграет с «Лидсом», «Бернли» примет «Тоттенхэм», «Уотфорд» – «Кристал Пэлас».
В четверг состоится перенесенный матч 20-го тура между «Арсеналом» и «Вулверхэмптоном».
Перенесенные матчи
- Дата проведения
- 23 февраля, 22.30, «Терф Мур»
- Дата проведения
- 23 февраля, 22.30, «Викарэдж Роуд»
- Дата проведения
- 23 февраля, 22.45, «Энфилд»
24 февраля
- Дата проведения
- 24 февраля, 22.45, «Эмирейтс»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.