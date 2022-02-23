Чемпионат Англии. «Ливерпуль» примет «Лидс», «Тоттенхэм» в гостях у «Бернли»

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Сегодня в Премьер-лиге состоятся перенесенные матчи 13-го, 18-го и 19-го туров. 

«Ливерпуль» сыграет с «Лидсом», «Бернли» примет «Тоттенхэм», «Уотфорд»«Кристал Пэлас»

В четверг состоится перенесенный матч 20-го тура между «Арсеналом» и «Вулверхэмптоном»

Чемпионат Англии

Перенесенные матчи

Бернли – Тоттенхэм
Дата проведения
23 февраля, 22.30, «Терф Мур»
превью матча онлайн статистика
БернлиПоуп, Лоутон, Ми, Коллинз, Тэйлор, Гудмундссон, Корк, Браунхилл, Вуд, Корне, Макнил.
ТоттенхэмЛьорис, Эмерсон, Дайер, Дэвис, Санчес, Регилон, Сон Хын Мин, Лукас Моура, Хейбьерг, Скипп, Кейн.

 

Уотфорд – Кристал Пэлас
Дата проведения
23 февраля, 22.30, «Викарэдж Роуд»
превью матча онлайн статистика

 

Ливерпуль – Лидс
Дата проведения
23 февраля, 22.45, «Энфилд»
превью матча текстовый онлайн статистика

24 февраля

Арсенал – Вулверхэмптон
Дата проведения
24 февраля, 22.45, «Эмирейтс»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Премьер-лиги

Статистика Премьер-лиги

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