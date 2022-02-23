Чемпионат Англии. «Ливерпуль» примет «Лидс», «Тоттенхэм» в гостях у «Бернли»

Сегодня в Премьер-лиге состоятся перенесенные матчи 13-го, 18-го и 19-го туров.

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В четверг состоится перенесенный матч 20-го тура между и .

Чемпионат Англии

Перенесенные матчи

24 февраля

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Премьер-лиги

Статистика Премьер-лиги