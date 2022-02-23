Юран возглавил «Химки» в третий раз. Клуб на последнем месте в РПЛ

объявили о назначении новым главным тренером.

52-летний специалист подписал с подмосковным клубом контракт, срок которого не уточняется. Ранее стало известно, что соглашение рассчитано на 1,5 года.

Юран уже присоединился к «Химкам» на сборе в Турции. Ранее клуб уволил Игоря Черевченко второй раз за сезон.

Юран дважды уже возглавлял «Химки». В 2008 году под его руководством клуб решил задачу по сохранению прописки в РПЛ, а в 2020-м завоевал путевку в Премьер-лигу и вышел в финал Бетсити Кубка России.

После 18 туров «Химки» замыкают таблицу текущего розыгрыша с 14 очками. Юран с 2020 года тренировал хабаровский СКА.