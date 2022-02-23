Юран возглавил «Химки» в третий раз. Клуб на последнем месте в РПЛ

«Химки» объявили о назначении Сергея Юрана новым главным тренером.
52-летний специалист подписал с подмосковным клубом контракт, срок которого не уточняется. Ранее стало известно, что соглашение рассчитано на 1,5 года.
Юран уже присоединился к «Химкам» на сборе в Турции. Ранее клуб уволил Игоря Черевченко второй раз за сезон.
Юран дважды уже возглавлял «Химки». В 2008 году под его руководством клуб решил задачу по сохранению прописки в РПЛ, а в 2020-м завоевал путевку в Премьер-лигу и вышел в финал Бетсити Кубка России.
После 18 туров «Химки» замыкают таблицу текущего розыгрыша РПЛ с 14 очками. Юран с 2020 года тренировал хабаровский СКА.
Новым главным тренером «Химок» назначен Сергей Юран. Специалист подписал контракт с клубом и присоединился к команде в Турции.— ФК «Химки» (@fc_khimki) February 23, 2022
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