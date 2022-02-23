Российские фигуристы, завоевавшие медали Олимпиады-2022, отправились на карантин перед встречей с Путиным («РБК Спорт»)

Российские спортсмены, завоевавшие медали на Олимпиаде-2022 в Пекине, отправились на карантин перед встречей с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом сообщает «РБК Спорт» со ссылкой на источник в Олимпийском комитете России (ОКР) и двух призеров Игр.

Встреча предварительно назначена на 4 марта. Сообщается, что олимпийцы уже находятся на базе в Новогорске.

«На встрече будут также фигуристки и фигуристы, несмотря на продолжающийся сезон. В Новогорске им созданы возможности для продолжения подготовки к чемпионату мира, который стартует 21 марта», – сообщил источник в .

Сборная России в Пекине-2022 взяла 32 медали (6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых) и заняла девятое место в неофициальном медальном зачете.

Встреча российских медалистов Олимпиады-2022 с Путиным предварительно назначена на 4 марта

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