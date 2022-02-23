Захарова о финале ЛЧ в России: «Англия столько людей убила в XXI веке, но Олимпиаду в Лондоне не отменили. Не Джонсону заниматься клеветническими вбросами»

Теги премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Борис Джонсон Газпром Арена (Крестовский) Политика Мария Захарова Спорт-Экспресс контент Футбол

Мария Захарова призвала Великобританию не спекулировать на тему финала Лиги чемпионов в России.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России прокомментировала заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что в России нельзя проводить крупные международные футбольные турниры.

Позже министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что финал Лиги чемпионов не должен проводиться в России, и призвала английские клубы к бойкоту финального матча. 

«Англия столько людей убила в XXI веке, в частности в Ираке, но Олимпиаду в Лондоне не отменили. Поэтому не Джонсону заниматься подобными клеветническими вбросами», – сказала Захарова. 

Ранее появилась информация о возможном переносе финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга из-за усложнившихся отношений между Россией и Украиной.

Финальный матч Лиги чемпионов-2022 должен пройти пройдет в Санкт-Петербурге 28 мая на стадионе «Газпром Арена».

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