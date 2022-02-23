У 20-летнего Амирова обнаружена опухоль головного мозга

У Родиона Амирова обнаружена опухоль головного мозга.

Об этом сообщил генеральный менеджер .

20-летний Амиров выступает в за . В нынешнем сезоне он провел 10 игр и набрал 3 (1+2) очка. Он не играет с 3 января.

«Торонто» выбрал россиянина на драфте НХЛ-2020 в первом раунде под 15-м общим номером.

«Сегодня организация «Торонто Мейпл Лифс» объявила о том, что у Родиона Амирова диагностирована опухоль мозга. Прежде всего, мы хотели бы поблагодарить клуб «Торонто Мейпл Лифс» и команду КХЛ «Салават Юлаев» за невероятную поддержку.

В данный момент Родион Амиров вместе со своей семьей находится в Германии, где проходит лечение. Он выходит на лед 3 раза в неделю и каждый день тренируется в зале. У Родиона боевой настрой, и он твердо намерен вернуться в профессиональный хоккей.

Мы встретились с Родионом впервые, когда ему было 16 лет. За последний месяц его поведение за пределами льда на меня произвело еще большее впечатление, чем его выступление на льду. Опираясь на поддержку двух первоклассных организаций, мы сделаем все возможное, чтобы помочь Родиону и его семье преодолеть этот трудный жизненный период», – говорится в заявлении агента игрока Дэна Мильштейна.