Министр образования Латвии призвала рижское «Динамо» выйти из КХЛ: «Эта история должна прекратиться»

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Министр образования и науки Латвии призвала рижское «Динамо» выйти из КХЛ.

«Я надеюсь, что мы, наконец, прекратим разговоры о спорте (да, и о музыке), который якобы не связан с политикой…

Да, я особо хочу выделить рижское «Динамо» и то, что эта «история» об участии в «Открытом чемпионате России» должна прекратиться», – написала в твиттере Анита Муйжниеце, ведомство которой также курирует спорт.

«Динамо» играет в КХЛ с момента основания лиги в 2008 году.

Ранее Россия признала независимость ДНР и ЛНР.

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