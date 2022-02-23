МИД Великобритании призвал английские клубы бойкотировать финал ЛЧ в России из-за «действий режима Путина»

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Министр иностранных дел Великобритании выступила за бойкот финала Лиги чемпионов в России.

Лиз Трасс ответила на вопрос о том, стоит ли английским клубам бойкотировать матч в Санкт-Петербурге по политическим причинам.

«Да. На их месте я бы бойкотировала его.

Лично я бы не хотела участвовать в футбольном матче в Санкт-Петербурге, учитывая то, что делает режим Путина», – сказала Трасс.

Ранее мэр Лондона Садик Хан заявил о готовности принять финальный матч Лиги чемпионов-2021/22 в случае, если УЕФА примет решение не проводить его в России.

До 1/8 финала турнира дошли 4 английских клуба: «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

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