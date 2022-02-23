Пети о Месси и Мбаппе: «Мы видим смерть одного короля и становление другого. Мне искренне жаль Лео, когда он на поле»

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Эммануэль Пети считает Килиана Мбаппе преемником Лионеля Месси

«Я испытываю искреннюю печаль, когда наблюдаю за Месси на поле. Мы все хотим, чтобы он преуспел, взял нас за руку и рассказал историю, как он делал это в «Барселоне».

Я не хочу сравнивать Месси и Мбаппе. Но в последние несколько месяцев мы стали свидетелями смерти одного короля и становление другого.

Знаю, что у этого парня непомерно большое эго, но в какой-то момент ему надо понять, что пока он не в порядке, особенно психологически, то не сможет снова стать Месси времен «Барсы».

Я надеюсь, что до конца сезона мы увидим великого Месси в деле, но со временем это станет невозможным», – сказал бывший полузащитник сборной Франции.

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