Елизавета Туктамышева: «Я не попала в олимпийскую сборную справедливо. Тройка, которая представляла Россию, самая сильная на сегодня»

Чемпионка мира по фигурному катанию поделилась своими впечатлениями от Олимпиады в Пекине.

– Елизавета, ты смотрела фигурное катание на этих Олимпийских играх? Твои впечатления от увиденного?

– Конечно, я смотрела фигурное катание в Пекине. На мой взгляд, получилась очень эмоциональная и интересная . Впервые на моей памяти на соревнованиях накалились такие страсти. Было интересно, и я очень рада и за Вику Синицину с Никитой Кацалаповым, и за Женю Тарасову – она моя хорошая подруга, и за Аню Щербакову, и за Сашу Трусову, и за . Мне кажется, что у нас все были очень достойны.

– Вообще тебе, как причастной к этому виду спорта, легко было смотреть Олимпиаду? Какие эмоции испытывала в этот момент – страх, радость или, может, досаду, что ты не там?

– Не было досады. Присутствовал только чисто спортивный интерес, как откатают наши спортсмены. Тем более это не первый раз, когда я не попадаю на Олимпиаду, и я в принципе уже на опыте знаю эти ощущения.

К тому же я не попала в сборную справедливо: конкуренция в одиночном фигурном катании очень высокая. Логично, что на Игры поехали девочки с четверными прыжками, с хорошими программами, и они выступили очень достойно.

Та тройка, которая представляла нашу страну, действительно самая сильная в России на сегодняшний день. Негативных эмоций при просмотре Олимпийских игр никаких не было.

– Что для тебя значило место запасной на этих Играх? Выступить на олимпийском льду остается твоей мечтой?

– Я не назвала бы это мечтой. Естественно, очень круто выступить на олимпийском льду, побывать на Олимпиаде, но, мне кажется, в жизни есть более масштабные и классные вещи, о которых можно мечтать, чего желать. Я не тот спортсмен, который живет и тренируется только ради Олимпиады. Да, немножко обидно, что не получилось. Если получится в следующий раз, будет круто, если нет, то я найду, чем себя занять.

– За кого из фигуристок ты особенно болела и почему?

– Я не могу выделить кого-то одного. Болела за всех, хотела, чтобы все хорошо выступили. Единственное, болела за пару Тарасова – Морозов, потому что Женя моя подруга. У них был очень тяжелый, тернистый путь, и наконец-то именно там, где надо, они выдали два хороших проката, и я очень радовалась за Женю, – сказала Туктамышева.