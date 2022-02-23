«В России люди живут неплохо. Очень многие могут позволить себе недвижимость, машины». Хоккеистка «Агидели» о доходах

Хоккеистка Илона Маркова считает, что в России люди живут достаточно неплохо.

«Я всегда стараюсь адекватно все оценивать. Если, например, мне в городе не нравится, что не чистят дороги, то возмущаюсь – почему так происходит.

Всегда на такое обращаю внимание, но и на хорошие моменты тоже. Когда я вижу, что в Уфе для людей обустраивают город, парки, то это тоже замечаю.

Я считаю, что в нашей стране люди живут достаточно неплохо. Знаю, что очень многие могут позволить себе недвижимость, машины.

Знаю, что есть и люди, которые живут очень плохо и бедно. Но это в каждой стране так происходит. Везде есть свои нюансы.

От каждого человека зависит то, как он будет жить. Чтобы позволить себе достойную жизнь в плане образования, медицины и так далее, нужно очень много работать и самостоятельно пробиваться.

А не так, что ты живешь очень бедно и плохо и во всем кого-то обвиняешь. Это максимально неправильно. И когда ты не ноешь, то уже можешь о чем-то рассуждать», – сказала хоккеистка «Агидели» в интервью блогу редакции «Бизнес Online».

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Хоккеистка Маркова согласна с Рапино насчет зарплат мужчин и женщин: «Слишком огромная разница. Это ненормально. Должно что-то измениться»