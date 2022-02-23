США хотят предоставлять вид на жительство информаторам о допинге в России.

Соответствующий закон представил конгрессмен Стив Коэн.

Эту идею одобрило Американское антидопинговгое агентство (USADA).

«Это наша обязанность – помогать смелым людям, которые готовы рискнуть своим благополучием, чтобы защитить чистый спорт, права спортсменов и принципы честной игры», – отметил глава USADA Трэвис Тайгерт.

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