Роднина, Журова, Шипулин попали в санкционный список ЕС за голосование в поддержку независимости ДНР и ЛНР, Третьяк не голосовал и избежал санкций

Европейский Союз принял санкции в ответ на решение России признать независимость ЛНР и ДНР.
Санкции введены против 351 депутата Госдумы и 27 физических и юридических лиц страны, которые голосовали за признание республик.
Ограничительные меры включают замораживание активов, запрет на предоставление средств физическим и юридическим лицам, включенным в перечень, запрет на въезд на территорию ЕС или ее пересечение транзитом.
За признание независимости голосовали депутаты «Единой России» Ирина Роднина, Антон Шипулин, Светлана Журова, Николай Валуев, Сергей Чепиков, Вячеслав Фетисов, Дмитрий Пирог, Анатолий Карпов, Артур Таймазов.
Владислав Третьяк в голосовании не участвовал.