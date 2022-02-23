Роднина, Журова, Шипулин попали в санкционный список ЕС за голосование в поддержку независимости ДНР и ЛНР, Третьяк не голосовал и избежал санкций

принял санкции в ответ на решение России признать независимость ЛНР и ДНР.

Санкции введены против 351 депутата Госдумы и 27 физических и юридических лиц страны, которые голосовали за признание республик.

Ограничительные меры включают замораживание активов, запрет на предоставление средств физическим и юридическим лицам, включенным в перечень, запрет на въезд на территорию ЕС или ее пересечение транзитом.

За признание независимости голосовали депутаты «Единой России» , , , Николай Валуев, , , Дмитрий Пирог, Анатолий Карпов, .

в голосовании не участвовал.