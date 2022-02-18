Золото Щербаковой, трагедия Валиевой и нервный срыв Трусовой, «Зенит» проиграл «Бетису», обидная ничья «Барсы», ФНЛ на «Матч ТВ» и другие новости

1. Настоящую драму подарил финал женского турнира по фигурному катанию на Олимпиаде. Победу сенсационно одержала Щербакова – третьи Игры подряд золото у спортсменки из России. Вот оно – чемпионское счастье Ани!

Серебро у Трусовой – она прыгнула пять четверных, но этого не хватило. Саша не смогла сдержать слез и сорвалась, заявив, что больше не вернется на лед.

Прошедшая через ад Валиева осталась без награды – лишь четвертое место. Были ошибки, были падения и тоже много слез после объявления оценок. Очень не хочется, что Камилу запомнили только как девочку, которую обвинили в допинге.

У нас две медали, но это было самое грустное награждение в истории. Эту произвольную программу мы точно никогда не забудем.

2. «Зенит» и «Бетис» выдали шоу в Лиге Европы: к 18-й минуте питерцы горели 0:2, затем быстро отыгрались, однако еще до перерыва пропустили еще раз – трижды за тайм команде Семака не забивали с 2018 года. В итоге испанцы удержали победу, забив три после трех ударов в створ ворот Кержакова. «Зенит» проиграл 4-й матч из 7 в этом сезоне еврокубков. Ответная игра – через неделю.

3. В других матчах «Барселона» не смогла дожать «Наполи» – бедолага Торрес загубил кучу моментов и заплакал после финального свистка. Впрочем, Пике не унывает и верит, что с такой игрой «Барса» может прийти к трофею.

«Боруссия» неожиданно проиграла дома «Рейнджерс», «Аталанта» одержала волевую победу над «Олимпиакосом». Все результаты – здесь.

4. Россиянке Ангелина Голиковой не хватило 0,1 секунды в борьбе за бронзу в коньках на дистанции 1000 м. Победу с олимпийским рекордом одержала Михо Такаги из Японии.

5. ФНЛ теперь федеральная лига – лучший чемпионат переезжает на «Матч ТВ» на ближайшие три сезона.

6. Мбаппе непреклонен и не хочет продлевать контракт с «ПСЖ» даже после встречи с эмиром Катара. Не повлияло на Килиана и вмешательство Макрона с Саркози.

7. НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Филадельфию» (5:3), Овечкин остался без очков. «Питтсбург» проиграл «Торонто» (1:4), несмотря на гол Малкина.

Чинахов набрал 2 (1+1) очка в матче «Коламбуса» с «Чикаго». Все результаты дня – здесь.

8. Новый лимит на легионеров утвердят на исполкоме РФС в марте. Игроки из стран ЕврАзЭс будут считаться иностранцами в заявке, но не будут учитываться как легионеры на поле.

9. «Фиорентина» надеется, что Кокорина купит «Сочи» до закрытия трансферного окна. Сашу тем временем очень ждет его старый знакомый в «Уфе».

10. Сборная Канады выиграла женский хоккейный турнир на Олимпиаде.

11. НБА. 49+15 Дончича помогли «Далласу» обыграть «Новый Орлеан» и другие результаты.

12. «Феррари» представила болид 2022 года.

Цитаты дня

Анна Щербакова: «Ничего не буду говорить людям, которые говорили и писали: «Куда ее брать на Евро?» Просто могу помахать»

Александра Трусова: «Я три года не выигрывала крупные соревнования. Я думала, что если прыгну все, выиграю, но этого не случилось»

Шнякин о Валиевой: «Так мало слов о том, что кто-то косякнул с препаратами. Не было бы следов – не было бы всех этих «убийств детей»

Артем Дзюба: «Бетис» хорош в атаке, защита добротная, но ничего сверхъестественного. «Зенит» дома должен играть в атаку с 1-й по 95-ю минуту»

Серхио Агуэро: «Месси уничтожают журналы и газеты во Франции – они засранцы. Лео хорошо сыграл с «Реалом»

Фаткулина об атмосфере на Олимпиаде: «Это дно, жаль молодых. Тусовки нет, праздника нет, еда однообразная – гребаный Китай»