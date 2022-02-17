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    НБА. «Милуоки» примет «Филадельфию», «Бруклин» сыграет дома с «Вашингтоном» и другие матчи

    Теги результаты Шарлотт Даллас Хьюстон Клипперс Майами Милуоки Бруклин Новый Орлеан Филадельфия НБА Вашингтон Баскетбол

    В четверг, 17 февраля, в рамках регулярного сезона НБА состоятся пять матчей.

    «Милуоки» Адетокумбо примет на своей арене «Филадельфию» Эмбиида. «Бруклин» сыграет дома с «Вашингтоном».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Шарлотт – Майами
    Дата проведения
    18 февраля, 03.00, «Spectrum Center»
    Онлайн матча

    Бруклин – Вашингтон
    Дата проведения
    18 февраля, 03.30, «Barclays Center»
    Онлайн матча

    Новый Орлеан – Даллас
    Дата проведения
    18 февраля, 04.00, «Smoothie King Center»
    Онлайн матча

    Милуоки – Филадельфия
    Дата проведения
    18 февраля, 04.30, «Fiserv Forum»
    Онлайн матча

    Клипперс – Хьюстон
    Дата проведения
    18 февраля, 06.30, «Crypto.com Arena»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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