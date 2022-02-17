НБА. «Милуоки» примет «Филадельфию», «Бруклин» сыграет дома с «Вашингтоном» и другие матчи

В четверг, 17 февраля, в рамках регулярного сезона НБА состоятся пять матчей.
«Милуоки» Адетокумбо примет на своей арене «Филадельфию» Эмбиида. «Бруклин» сыграет дома с «Вашингтоном».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 18 февраля, 03.00, «Spectrum Center»
- Дата проведения
- 18 февраля, 03.30, «Barclays Center»
- Дата проведения
- 18 февраля, 04.00, «Smoothie King Center»
- Дата проведения
- 18 февраля, 04.30, «Fiserv Forum»
- Дата проведения
- 18 февраля, 06.30, «Crypto.com Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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