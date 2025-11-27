Алонсо о том, что Мбаппе забил 22 из 40 голов «Реала»: «Его лидерские качества и влияние на команду неосязаемы. А забивание голов – природный талант»

Хаби Алонсо: Мбаппе очень важен для «Реала».

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо высказался о Килиане Мбаппе , который сделал покер в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Олимпиакоса » (4:3).

– Ваша команда забила 40 голов в этом сезоне. Из них 22 – на счету Килиана Мбаппе. Будет ли преувеличением сказать, что Килиан – это половина «Реала»?

– Мбаппе очень важен для нас.

Голы – это, конечно, важнее всего, но его лидерские качества и ежедневное влияние на команду неосязаемы. Это имеет основополагающее значение для построения команды, ее сплоченности и единства.

А забивание голов – это его природный талант, – сказал Хаби Алонсо .

