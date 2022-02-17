«Зенит» дважды пропустил от «Бетиса» к 18-й минуте

«Зенит» уступает «Бетису» (0:2, первый тайм) в стыковом матче за выход в 1/8 финала Лиги Европы.
Российский клуб дважды пропустил к 18-й минуте.
На 8-й минуте счет в этой игре открыл полузащитник Гидо Родригес. Он забил головой после подачи Хоакина со штрафного. Правила нарушил защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий, который в этом эпизоде получил желтую карточку.
Нападающий Виллиан Жозе отличился на 18-й минуте.
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