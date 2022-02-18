49+15+8 от Дончича помогли «Далласу» обыграть «Новый Орлеан»

Разыгрывающий «Мэверикс» помог команде добиться выездной победы в матче с «Пеликанс» – 125:118.

Дончич набрал 49 очков (17 из 35 с игры, включая 7 из 14 из-за дуги), 15 подборов и 8 передач за 38 минут на площадке.

Дончич стал 4-м игроком в истории НБА ( , , ), который провел за календарный месяц несколько матчей с как минимум 45 очками, 15 подборами и 5 передачами (у словенца это второй такой матч за февраль). Последний раз подобное удавалось Чемберлену в январе 1966 года.

На прошлой неделе Лука набрал рекордное для себя 51 очко во встрече с «Клипперс».

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