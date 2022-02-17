«Матч ТВ» будет показывать ФНЛ. Эксклюзивные права – на 3 сезона

стал эксклюзивным вещателем ФНЛ.

Соглашение рассчитано на три сезона – 2022/23, 2023/24, 2024/25 – и включает в себя прямые трансляции на каналах «Матч ТВ» и «Матч Премьер», а также создание еженедельной обзорной программы в эфире «Матч Премьер».

Также все матчи ФНЛ будут доступны на сайтах sportbox.ru и matchtv.ru.

«Футбольная национальная лига сделала качественный рывок за последние пару лет. Это касается и стадионов, и уровня футбола, и, соответственно, уровня интереса к турниру со стороны болельщиков.

География ФНЛ – главная особенность лиги, которая будет интересна зрителям. Мы рады дать болельщикам по всей стране следить за развитием лиги и игроков», – сказал генеральный продюсер «Матч ТВ» .

«Партнерство – итог большой работы и важный этап в развитии лиги как яркого современного продукта. «Матч ТВ», имеющий богатейший опыт популяризации спорта, – лучший выбор для показа такого масштабного соревнования, как ФНЛ.

Уже в ближайшие месяцы мы начнем знакомить зрителей с главными героями лиги, многие из которых способны стать настоящими примерами для болельщиков. Уверен, Футбольная национальная лига приятно вас удивит», – заявил президент ФНЛ Александр Алаев.