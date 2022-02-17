Игроки из стран ЕврАзЭс будут считаться иностранцами в заявке при новом лимите, но не будут учитываться как легионеры на поле (Нобель Арустамян)

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Журналист Нобель Арустамян рассказал о возможных изменениях в лимите на легионеров в РПЛ.

«Лимит на легионеров в РПЛ и правда близок к изменениям. Коллеги уже написали о вероятном новом формате 13 иностранцев + 12 россиян.

Этот процесс действительно идет. Руководство РФС занимается проектом нового лимита – впрочем, он еще должен быть утвержден на исполкоме.

Давно известно, что Александр Дюков давно хочет ослабить лимит, чтобы сделать конкуренцию на поле чисто спортивной. Также за отмену лимита много раз выступал Валерий Карпин, инициативу поддерживали и клубы – в их интересах выровнять зарплаты и сбалансировать бюджет. Сейчас Дюков и РФС максимально близки к изменению лимита.

Но в новом формате есть несколько нюансов – например, ситуация с игроками из стран ЕврАзЭс (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан). Напомню, сейчас они в РПЛ не считаются легионерами.

Насколько знаю, согласно новому проекту игроки из этих стран будут попадать только в число иностранцев в заявке. То есть они могут находиться в заявке среди тех самых 13 легионеров – но когда выйдут на поле, не будут проходить как иностранцы», – написал Арустамян в телеграм-канале.

Сообщалось, что РФС и Министерство спорта согласовали новый лимит на легионеров в РПЛ со следующего сезона по схеме «13+12»: в заявку на сезон можно включить 13 иностранцев, из которых на поле одновременно смогут появиться не более восьми.

Сейчас в РПЛ действует лимит «8+17» – при нем в заявке команды на сезон может быть не больше восьми иностранцев, при этом все они могут появляться на поле одновременно.

Похоже, новый лимит уже согласован. Так каким он будет?

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