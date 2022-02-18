Артем Дзюба: «Бетис» хорош в атаке, защита добротная, но ничего сверхъестественного. «Зенит» дома должен играть в атаку с 1-й по 95-ю минуту»

высказался о поражении от «Бетиса» в .

«Наверное, в начале матча у нас была нервозность после долгой паузы. Плохо выходили из обороны, не разобрались. Надо было в начале попроще играть, немного удлинить.

Мне вроде удавалось зацепиться за мячи. За счет этого могли выходить. Пытались через пас выйти. Плохо начали. Такие голы нельзя пропускать на таком уровне. Конечно же, игроки такого класса моментально наказывают за любые моменты. Нельзя получать такие штрафные, обрезать друг другу. Такие мелочи сказываются.

С другой стороны, есть и плюсы. Вернулись дома с 0:2 на 2:2. Были моменты, в том числе у меня после великолепной передачи Малкома. Очень виню себя, что не забил. Есть очень много позитивного.

Сейчас посмотрим, какого мы уровня команда. Понятно, что в ответном матче «Бетис» будет еще сильнее. Испанцы традиционно дома хороши.

Конечно, нам хотелось победить на домашней арене. Спасибо зрителям! Было очень атмосферно. К сожалению, мы не смогли победить.

Мне кажется, что во втором тайме замены не особо усилили нас. Это не критика, а факт. Мы не достигли той свежести, перестали доставлять вперед мячи на постоянной основе. Может, «Бетис» чуть-чуть перестроился. Мы видели, как они работали только на контратаках, а мы вроде подходили.

У Кузяева был шикарный момент, когда он попал в перекладину. Был еще хороший момент, когда Сергеев скинул, и Юри Алберто немного не успел.

Подступы были, но мы должны больше создавать и больше стараться. хорош в атаке, защита у них добротная, но ничего сверхъестественного. Можно и нужно играть. Это вопрос психологии. Мы должны приучить себя к тому, что дома должен всегда играть в атаку. Всегда! С первой по 95-ю минуту», – сказал Дзюба в эфире «Матч Премьер».