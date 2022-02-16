Олимпиада-2022. Фигурное катание. Валиева, Щербакова, Трусова, Сакамото, Хигучи выступят с произвольными программами

17 февраля на Олимпийских играх в Пекине будут разыграны медали в турнире по фигурному катанию у женщин. После короткой программы лидирует россиянка Камила Валиева.

Олимпиада-2022

Пекин, Китай

Женщины

Начало – 13:00 по московскому времени. Прямая трансляция – на канале «Россия 1».

Первая разминка

1. Йенни Сааринен (Финляндия)

2. (Польша)

3. Александра Фейгин (Болгария)

4. Линдсей ван Зандерт (Нидерланды)

5. Эва-Лотта Кийбус (Эстония)

6. Маделин Скиза (Канада)

7. Алексия Паганини (Швейцария)

Вторая разминка

8. Ольга Микутина (Австрия)

9. ( )

10. Екатерина Рябова (Азербайджан)

11. Мана Кавабе (Япония)

12. Николь Шотт (Германия)

13. Карен Чен (США)

Третья разминка

14. (Чехия)

15. Мэрайя Белл (США)

16. Анастасия Губанова (Грузия)

17. Лим (Южная Корея)

18. (США)

19. (Бельгия)

Четвертая разминка

20. Ю Ен (Южная Корея)

21. (Япония)

22. Александра Трусова (Россия) – 16:25

23. (Япония)

24. (Россия) – 16:41

25. (Россия) – 16:49

Положение после короткой программы

1. Камила Валиева (Россия) – 82,16

2. Анна Щербакова (Россия) – 80,20

3. Каори Сакамото (Япония) – 79,84

4. (Россия) – 74,60

5. Вакаба Хигучи (Япония) – 73,51

6. (Южная Корея) – 70,34

7. Луна Хендрикс (Бельгия) – 70,09

8. Алиса Лью (США) – 69,50

9. Ким Йе Лим (Южная Корея) – 67,78

10. (Грузия) – 65,40

11. (США) – 65,38

12. Элишка Бржезинова (Чехия) – 64,31

13. (США) – 64,11

14. Николь Шотт (Германия) – 63,13

15. Мана Кавабе (Япония) – 62,69

16. (Азербайджан) – 61,82

17. Виктория Сафонова (Беларусь) – 61,46

18. Ольга Микутина (Австрия) – 61,14

19. (Швейцария) – 61,06

20. Маделин Скиза (Канада) – 60,53

21. Эва-Лотта Кийбус (Эстония) – 59,55

22. Линдсей ван Зандерт (Нидерланды) – 59,24

23. Александра Фейгин (Болгария) – 59,16

24. Екатерина Куракова (Польша) – 59,08

25. (Финляндия) – 56,97