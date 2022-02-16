Олимпиада-2022. Фигурное катание. Валиева, Щербакова, Трусова, Сакамото, Хигучи выступят с произвольными программами

17 февраля на Олимпийских играх в Пекине будут разыграны медали в турнире по фигурному катанию у женщин. После короткой программы лидирует россиянка Камила Валиева.
Пекин, Китай
Женщины
Начало – 13:00 по московскому времени. Прямая трансляция – на канале «Россия 1».
Первая разминка
1. Йенни Сааринен (Финляндия)
2. Екатерина Куракова (Польша)
3. Александра Фейгин (Болгария)
4. Линдсей ван Зандерт (Нидерланды)
5. Эва-Лотта Кийбус (Эстония)
6. Маделин Скиза (Канада)
7. Алексия Паганини (Швейцария)
Вторая разминка
8. Ольга Микутина (Австрия)
9. Виктория Сафонова (Беларусь)
10. Екатерина Рябова (Азербайджан)
11. Мана Кавабе (Япония)
12. Николь Шотт (Германия)
13. Карен Чен (США)
Третья разминка
14. Элишка Бржезинова (Чехия)
15. Мэрайя Белл (США)
16. Анастасия Губанова (Грузия)
17. Ким Йе Лим (Южная Корея)
18. Алиса Лью (США)
19. Луна Хендрикс (Бельгия)
Четвертая разминка
20. Ю Ен (Южная Корея)
21. Вакаба Хигучи (Япония)
22. Александра Трусова (Россия) – 16:25
23. Каори Сакамото (Япония)
24. Анна Щербакова (Россия) – 16:41
25. Камила Валиева (Россия) – 16:49
Положение после короткой программы
1. Камила Валиева (Россия) – 82,16
2. Анна Щербакова (Россия) – 80,20
3. Каори Сакамото (Япония) – 79,84
4. Александра Трусова (Россия) – 74,60
5. Вакаба Хигучи (Япония) – 73,51
6. Ю Ен (Южная Корея) – 70,34
7. Луна Хендрикс (Бельгия) – 70,09
8. Алиса Лью (США) – 69,50
9. Ким Йе Лим (Южная Корея) – 67,78
10. Анастасия Губанова (Грузия) – 65,40
11. Мэрайя Белл (США) – 65,38
12. Элишка Бржезинова (Чехия) – 64,31
13. Карен Чен (США) – 64,11
14. Николь Шотт (Германия) – 63,13
15. Мана Кавабе (Япония) – 62,69
16. Екатерина Рябова (Азербайджан) – 61,82
17. Виктория Сафонова (Беларусь) – 61,46
18. Ольга Микутина (Австрия) – 61,14
19. Алексия Паганини (Швейцария) – 61,06
20. Маделин Скиза (Канада) – 60,53
21. Эва-Лотта Кийбус (Эстония) – 59,55
22. Линдсей ван Зандерт (Нидерланды) – 59,24
23. Александра Фейгин (Болгария) – 59,16
24. Екатерина Куракова (Польша) – 59,08
25. Йенни Сааринен (Финляндия) – 56,97