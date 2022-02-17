Бывший футболист «Барселоны» и сборной Аргентины Серхио Агуэро считает необоснованной критику в адрес форварда после матча Лиги чемпионов с «Реалом» (1:0).

«Очень неудачный пенальти Месси. Но Лео играл очень хорошо.

Я говорю так не потому, что он мой друг. Просто Месси реально играл очень круто. Он был очень хорош, активен. Жаль из-за пенальти, но такое случается с каждым. После этого он был великолепен.

Французские журналы и газеты уничтожают его. Это кучка засранцев. У меня было запланировано интервью с французским журналом. Но я отказался: «Нет, потому что я поддерживаю Месси». Так что пока, до встречи. Я зол», – сказал аргентинец.

Месси получил оценку 3 из 10 от L’Équipe за матч с «Реалом» – худший балл в «ПСЖ». У Мбаппе и Куртуа – по 8 баллов