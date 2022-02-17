Реакция Трусовой на серебро: «У всех есть золотая медаль! А у меня нет! Ненавижу этот спорт! Больше никогда не выйду на лед!»

Российская фигуристка эмоционально отреагировала на серебро Олимпийских игр в Пекине.

Сегодня Трусова исполнила пять четверных прыжков в произвольной программе на , но уступила соотечественнице .

«Ненавижу всех! Ненавижу! Не хочу ничего больше делать в фигурке, никогда в жизни! Никогда, я ненавижу этот спорт! Ненавижу ее, ненавижу все это!

Никогда больше не выйду на лед! Никогда! Я ненавижу! Это невозможно, так нельзя! Так нельзя.

У всех есть золотая медаль, у всех! А у меня нет! Ненавижу, ненавижу, я ненавижу! Больше никогда!» – сказала Трусова тренеру Сергею Дудакову в эфире Eurosport.